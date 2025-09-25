A Empoli il torneo di basket in ricordo di Ademaro, Piero e Andrea: il programma

Il PalaSammontana di Empoli

Si torna in campo nel ricordo di Ademaro, un nome che in casa Use suscita sempre emozione e splendidi ricordi. Nel fine settimana, sia in campo maschile che femminile, le società biancorosse organizzano l’ottava edizione del torneo nati 2012 per ricordare il presidentissimo e, assieme a lui Piero ed Andrea Bartoli, altri due nomi che non lasciano mai indifferenti.
Si giocherà sabato e domenica fra il Pala Sammontana e la palestra di Sovigliana. In campo Sancat Firenze, Union Prato, Firenze 2 e naturalmente Biancorosso Sesa. Nel femminile, invece, una sola partita assegnerà il trofeo, quella che vedrà di fronte domenica alle 10 al Pala Sammontana l’Use Rosa Scotti e Sesto.

Il programma

Maschile

Semifinali
Sabato ore 15.30, pala Sammontana: Sancat-Union
Sabato ore 16, palestra di Sovigliana: Biancorosso Sesa-Firenze 2

Domenica ore 9 palestra Lazzeri finale 3°/4° posto, ore 11 finalissima

Femminile

Domenica ore 10 pala Sammontana, Use Rosa Scotti-Sesto

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

