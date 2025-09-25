A Montopoli una mattinata dedicata all’Alzheimer

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer il Comune di Montopoli organizza una mattina di approfondimento sul decadimento cognitivo. «L’obiettivo – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – è creare consapevolezza su quelli che possono esserne i sintomi per riconoscere la patologia precocemente e mettere in atto azioni che possano rallentarne l'avanzamento e accompagnare tutto il nucleo familiare che ne viene colpito. Allo stesso tempo è importante costruire responsabilità e sensibilità nella cittadinanza, perché i pazienti e le loro famiglie non vivano nell'isolamento, ma trovino nella comunità quell'attenzione verso le persone più fragili che ha il potere di migliorare la vita di tutti. Un’iniziativa aperta a tutti e tutte, alle persone con Alzheimer, ai loro familiari e caregivers per ricordarci che la cura più grande sta nel prendersi cura».

L’appuntamento è sabato 27 settembre alle ore 9 alla biblioteca comunale di Montopoli. Un’iniziativa che fa parte della rassegna “A mente accesa” un ciclo di incontri cominciato a inizio anno e promosso dal Comune di Montopoli Val d'Arno con l'obiettivo di sensibilizzare, diffondere conoscenza e creare consapevolezza tra la cittadinanza rispetto al benessere emotivo e psicologico. Un calendario che ha visto già la riflessione su bullismo e cyberbullismo, disturbo del comportamento alimentare (DCA), autismo e gioco sano.

La mattinata del 27 si aprirà con la proiezione del documentario “L’acqua non muore mai”, prodotto da Filandolarete, Be Open e Open Group con il Sostegno della Film Commission dell'Emilia-Romagna, che sarà introdotto dalla regista Barbara Roganti.

«L'acqua non muore mai, cinque domande sull'Alzheimer e l'identità - racconta la regista - è un documentario fatto di incontri, in dialogo tra loro anche se distanti. In ognuna delle voci che costruiscono il racconto c'è la capacità di guardare la persona e non la sua malattia, di entrare in contatto con Giuliana ad esempio, che ci prende per mano e ci guida attraverso il film, e non con il suo Alzheimer. Per me è un viaggio attorno alla parola cura».

A seguire appuntamento straordinario con il caffè alzheimer e gli interventi di Marta Mengoni, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ausl Toscana Centro, Paola Fortini, Area Anziani della Società della Salute EVV, Claudia Cinini, Medico Medicina Generale Casa della Salute di Montopoli, Giovanbattista Santoli, Geriatra, Annamaria Cardini e Chiara Lachi, Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer, Irene Costantini, Cooperativa sociale La Pietra d’Angolo, Regina Canapè e Manlio Matera - AIMA Odv, modera Ilaria Lisi, cooperativa sociale La Pietra d’Angolo.

Grazie alla presenza della Cooperativa La Pietra d’Angolo saranno presentati i servizi offerti sul territorio dalle strutture sanitarie e sociali e dal tessuto associativo e le modalità di accesso.

Ingresso libero e gratuito.

