A Stabbia 'Le basi del soccorso' con Pubblica Assistenza Fucecchio

La Pubblica Assistenza Fucecchio invita la cittadinanza a partecipare alla serata informativa gratuita “Le basi del soccorso”, che si terrà martedì 30 settembre 2025 alle ore 21:15 presso la sede della Pubblica Assistenza di Fucecchio in via Provinciale Francesca n. 197 a Stabbia (dove l’associazione ha appunto una sede distaccata).

Durante l’incontro, i formatori dell’associazione illustreranno le nozioni fondamentali di primo soccorso e saranno a disposizione per chiarire dubbi e rispondere alle domande dei partecipanti.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del primo intervento in situazioni di emergenza e di promuovere una maggiore consapevolezza sulle buone pratiche di soccorso. “Un gesto tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte. Con questa serata vogliamo offrire a tutti la possibilità di conoscere i principi base del soccorso e avvicinarsi al mondo del volontariato” – dichiarano dalla Pubblica Assistenza di Fucecchio. La partecipazione è libera e gratuita.