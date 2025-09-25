A teatro per la Misericordia di Fucecchio: lo spettacolo organizzato dal Rotary

Due ore di divertimento assicurato per, al tempo stesso, dare un contributo ad una iniziativa sociale. Questa occasione è in calendario sabato 27 settembre alle ore 21.30 al cinema Lux a Fucecchio. La serata organizzata dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno vedrà infatti sul palco del piccolo teatro alla Casa del Fanciullo la compagnia teatrale Amici del Poggio in una commedia brillante di Valerio Di Piramo con attori amatoriali fucecchiesi che negli anni hanno fatto vedere a più riprese commedie divertenti e molto seguite e partecipate dal pubblico locale e non solo. La commedia dal titolo “Una domenica … in Famiglia” vedrà anche l'esordio in cabina di regia di Manuela Ghimenti, una delle figure storiche della compagnia. Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Fucecchio per il restauro della Cappella del Commiato di proprietà dell'associazione in via Sottovalle a Fucecchio. Questa iniziativa si inserisce proprio nello spirito dell'anno Giubilare della Misericordia. Ad assistere alla commedia saranno presenti anche le autorità civili e religiose cittadine.

Fonte: Misericordia di Fucecchio