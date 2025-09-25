Parte la stagione della musica live al Dot con Filippo Barontini e Sara Grimaldi

La stagione della musica dal vivo al DOT - coffee & spirits (nella zona industriale del Terrafino) prende il via con un concerto gratuito, sabato 27 settembre dalle 21:00, con la band di Filippo "Bluesboy" Barontini insieme ad una delle più belle e importanti voci italiane, scura, caldissima e sensuale, la cantante ligure Sara Grimaldi, considerata una delle migliori interpreti italiane di soul, rhythm and blues e pop. È dotata di un'estensione vocale di 5 ottave che le ha permesso di spaziare nei generi musicali, dal blues alla musica house all'opera.

È stata protagonista in alcuni videoclip di Gianni Morandi, Pino Daniele, Gianna Nannini, Riccardo Cocciante, ecc. Canta in diverse lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, italiano), ha una grande esperienza maturata all'estero e ha collaborato in qualità di corista solista con molti artisti internazionali, affiancandoli in numerosi tour e show in tutto il mondo. Sara è soprattutto nota per aver affiancato in qualità di corista solista e per più di dieci anni Zucchero Sugar Fornaciari realizzando con lui diversi tour mondiali e partecipando anche alle registrazioni di uno dei più noti dvd live realizzati dall'artista dal nome "Live in Italy" realizzato durante il concerto all'Arena di Verona nel 2007.Iimpossibile poi non citare tutte le sue collaborazioni in studio e dal vivo fra cui Sting, Jeff Beck, Solomon Burke, David Sancious

La voce di Sara Grimaldi incanta, sia per la sua superba estensione vocale, che per le coloriture e la capacità interpretativa. Sarà sul palco supportata dalla focosa band del bluesman di casa Filippo Bluesboy Barontini chitarra semiacustica e voce con Enrico Forasassi voce e armonica, Mario Ginesi alla batteria, Anacleto Orlandi basso elettrico e Tommaso Ceccatelli chitarra elettrica e cori.

Fonte: Ufficio stampa