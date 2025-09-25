Si infortuna a una gamba mentre cerca funghi in Mugello

Una donna è rimasta ferita mentre stava cercando funghi in Mugello. È successo nei pressi del Montepulico a Borgo San Lorenzo, vicino a via di S.Ansano. Non si conosce la dinamica dei fatti.
Alle 9 di oggi, giovedì 25 settembre, i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti per soccorrere la donna. La squadra ha raggiunto la zona e, con Sast e personale medico, ha stabilizzato la ferita. La donna è stata posizionata su una barella toboga e trasportata dai soccorritori fino all’ambulanza.
