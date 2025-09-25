Si infortuna a una gamba mentre cerca funghi in Mugello

Cronaca Borgo San Lorenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Una donna è rimasta ferita mentre stava cercando funghi in Mugello. È successo nei pressi del Montepulico a Borgo San Lorenzo, vicino a via di S.Ansano. Non si conosce la dinamica dei fatti.

Alle 9 di oggi, giovedì 25 settembre, i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti per soccorrere la donna. La squadra ha raggiunto la zona e, con Sast e personale medico, ha stabilizzato la ferita. La donna è stata posizionata su una barella toboga e trasportata dai soccorritori fino all’ambulanza.

Notizie correlate

Borgo San Lorenzo
Cronaca
24 Settembre 2025

Smantellata rete internazionale di trafficanti di droga, 12 arresti. Indagini partite dal Mugello

Questa mattina nella provincia di Firenze e in altre nove province italiane, i carabinieri di Borgo San Lorenzo con il supporto dei Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 12 [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Borgo San Lorenzo
Cronaca
6 Agosto 2025

Costruisce in casa in Mugello un laboratorio di nail art abusivo

Aveva costruito un negozio attrezzato per la nail art, per lavorare le unghie della clientela, ma in realtà non era un vero e proprio negozio. La guardia di finanza ha [...]



Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina