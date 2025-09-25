Cerreto Guidi, convocato il Consiglio Comunale per il 30 settembre

È convocato per Martedì 30 settembre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Ratifica deliberazione G.C. N.187 del 29/08/2025, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027, al DUP 2025-2027 ed alla nota integrativa 2025”;

3. Bilancio consolidato Anno 2024: approvazione.

Fonte: Cerreto Guidi - Ufficio stampa


