Circonvallazione di Altopascio, Castelfranco di Sotto non la pulirà. Comune scrive alla provincia di Lucca

Il comune di Castelfranco di Sotto non pagherà la pulizia della Circonvallazione di Altopascio, la strada che passa a sud dell'abitato del comune lucchese, al confine con il comune pisano.

La strada infatti, nasce come tracciato a servizio del centro altopascese ed è di competenza della provincia di Lucca. Una questione, quella della pulizia, rimasta aperta da tempo, ma dai documenti e dalle leggi emerge chiaramente che la strada è di competenza dell'ente lucchese, anche per la pulizia.

Il problema però c'è, visto che lungo la Circonvallazione di Altopascio continuano ad accumularsi rifiuti abbandonati.

Per porre fine alla questione, l'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto ha scritto una lettera alla provincia di Lucca, nella quale si legge chiaramente che Castelfranco non intende pagare la pulizia della strada, la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il tracciato ed esorta la provincia di Lucca a far pulire la strada a spese proprie. Non solo, il comune di Castelfranco ha chiesto all'ente provinciale lucchese di organizzare dei servizi di vigilanza per disincentivare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti.

Della lettera sono stati messi a conoscenza anche tutti gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti lungo la strada: Ato rifiuti, Reti Ambiente, Geofor e il comune di Altopascio.

“Quella della Circonvallazione di Altopascio è una questione che di fatto, è già definita dalla legge” spiega l'amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto. “Non c'è una logica politica, – continuano dal comune pisano - ma solo una valutazione di natura amministrativa. I documenti dicono chiaramente che la strada è di competenza della provincia di Lucca e quindi la deve pulire quest'ultima. Noi non possiamo usare i soldi dei castelfranchesi per pulire una strada che non è di competenza del comune, perché andremmo a commettere un danno erariale. Detto questo, è facile capire che non ci sono questioni politiche o di altra natura dietro alla nostra lettera, ma chiediamo semplicemente l'applicazione di quanto previsto dalle leggi e dagli ordinamenti”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

