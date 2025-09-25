Convocato il Consiglio comunale a Certaldo

È convocato per lunedì 29 settembre alle ore 18,30, in prima convocazione, e alle ore 19,00 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1. Comunicazioni del Sindaco

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Proposte di deliberazione

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

4. Bilancio preventivo 2025–2027 – Ratifica della Delibera di Giunta n.154 del 01/08/2025

5. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025–2027 – Nota integrativa n. 3 – Approvazione

6. Bilancio preventivo 2025–2027 – Variazioni

7. Rendiconto della gestione 2024 – Approvazione dello stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato e relazione sulla gestione

8. Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica – Approvazione

9. Ordine del giorno su osservazioni e perplessità in merito al Disegno di Legge n. 1552 (modifica della Legge 157/92 sulla tutela della fauna selvatica) Presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Sarà Certaldo (prot. 21060 del 11/09/2025)

Mozioni

10. Inclusività e linguaggio istituzionale Mozione per il rispetto dei principi di inclusività, trasparenza, correttezza del linguaggio e collaborazione democratica negli eventi pubblici.

Presentata dal gruppo consiliare Più Certaldo (prot. 18371 del 04/08/2025) Proponente: Pardo Cellini

11. Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese Mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria e solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra (prot. 21900 del 23/09/2025)

Interrogazioni

12. Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) Richiesta chiarimenti sullo stato e funzionamento dell’ufficio IAT. Presentata da Alleanza Verdi Sinistra (prot. 14204 del 17/06/2025) Interrogante: Daniele Latini

13. Allagamenti del 6 luglio 2025 Richiesta informazioni sugli allagamenti causati dal forte temporale. Presentata da Più Certaldo (prot. 17270 del 21/07/2025) Interrogante: Benedetta Manetti

14. Piano di evacuazione per Pian di Sotto Interrogazione sulla predisposizione di un piano di evacuazione per la zona di Pian di Sotto. Presentata da Più Certaldo (prot. 17939 del 29/07/2025)

