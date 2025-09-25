Cyberbullismo, formazione per i docenti: a Firenze la tappa del progetto di alfabetizzazione digitale

Stamattina, presso l’Auditorium Dino Compagni dell’ISC Compagni/Carducci di Firenze, il Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, Eva Claudia Cosentino e la Presidente dell’Associazione “Riaccendi il Sorriso”, Rosaria Sommariva, hanno incontrato i Dirigenti Scolastici e i docenti Referenti per il Cyberbullismo degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia fiorentina, nell’ambito del “Progetto di alfabetizzazione digitale degli Istituti Scolastici della Regione Toscana”.

L’iniziativa formativa ha raggiunto l’obiettivo di fornire ai partecipanti una “cassetta degli attrezzi” utile a riconoscere, gestire e contrastare le forme di violenza tecnomediata in cui possono essere coinvolti gli alunni, anche in termini di benessere psicofisico, oltre che a proteggere le informazioni personali e a promuovere, tra gli studenti, un utilizzo prudente e consapevole dei social e delle tecnologie digitali.

L’evento ha visto la partecipazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Susanna Pizzuti e del Referente prof. Alessandro Brunetto.

Il progetto nasce dalla considerazione che è indispensabile non solo aumentare le strategie di autoprotezione delle potenziali vittime, con attività di prevenzione rivolta ai ragazzi, ma anche agire nella direzione di un progressivo rafforzamento delle sinergie tra gli adulti di riferimento e, in particolare, della formazione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti Referenti per il bullismo e cyberbullismo, al fine di renderli in grado di saper leggere i segnali della cyberviolenza e di intervenire immediatamente.

Il “tour” di alfabetizzazione digitale proseguirà nei prossimi mesi in tutte le Province toscane.

Fonte: Ufficio Stampa