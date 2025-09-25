Empoli in piazza per la Global Sumud Flotilla: "Solidarietà a chi sta rischiando la vita"

Gaza chiama, Empoli risponde. Anche ieri sera, 25 settembre, nonostante il meteo avverso, un gran numero di persone si sono riunite in Piazza della Vittoria per esprimere sostegno e solidarietà al popolo palestinese, in particolare alle donne e agli uomini imbarcati nella Global Sumud Flotilla, colpita nelle ultime ore da un attacco di droni.

"Stasera siamo qua per mostrare la nostra solidarietà alla Global Sumud Flotilla, che stanotte è stata colpita da droni israeliani in acque internazionali - spiega Edoardo Polli, del Movimento Clara, tra i promotori dell'evento -. Vogliamo rimarcare il nostro appoggio al popolo palestinese, vittima di genocidio".

Dopo una settimana ricca di mobilitazioni, che hanno attraversato la città con presidi, assemblee e cortei, la manifestazione di ieri ha rappresentato un nuovo momento di partecipazione collettiva e di denuncia. "Quello che è successo il 22 settembre è stato un evento storico – prosegue Polli –. Si è riscoperto un immaginario di sciopero generale che erano anni che non veniva preso in considerazione".

Un movimento di solidarietà, che "prova ad agire contro l'economia di guerra - spiega Polli -, così come abbiamo visto al porto di Livorno. Siamo accanto alle persone che oggi rischiano la vita in prima fila sulle imbarcazioni per portare aiuti umanitari a Gaza e provare a rompere il blocco navale israeliano", conclude.

Un’iniziativa che si inserisce in un filone di mobilitazioni diffuse sul territorio, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione in Palestina.

Niccolò Banchi

Notizie correlate