Filo Rosso in Festa a Ponte a Egola: il 27 e 28 settembre, due giorni di cultura e resistenza civile

Ponte a Egola ospiterà sabato 27 e domenica 28 settembre, presso lo spazio esterno dell'Arci Pannocchia, l’evento 'Filo Rosso in Festa - Trame Resistenti', un’iniziativa che lega esperienze, azioni e comunità per parlare di diritti, dignità, memoria e futuro. L’evento intende celebrare la resistenza culturale e civile, con particolare attenzione alla Palestina, ai territori e alle comunità che costruiscono alternative dal basso, praticando quotidianamente forme di mutualismo e solidarietà.

'Trame Resistenti' si propone anche come filo conduttore del percorso collettivo Filo Rosso, che da un anno collega comunità, visioni e pratiche di cambiamento. Due giornate ricche di incontri, dibattiti, arte, musica e convivialità permetteranno di approfondire tematiche attuali e confrontarsi su pratiche concrete di cittadinanza attiva.

Il programma

Sabato 27 settembre

16:30 – Palestina: diritti umani e responsabilità globali: contributi e riflessioni di esperti, attivisti e associazioni sulla situazione nella Striscia di Gaza.

19:30 – Parlami di Gaza: mostra itinerante che racconta la Palestina di ieri, oggi e domani attraverso voce, immagini e suoni di tre palestinesi in diaspora.

20:30 – Cena sociale.

A seguire – Concerto con Inspector Grant.

Domenica 28 settembre

10:30 – Dal basso a sinistra: esperienze del civismo toscano: momento di incontro e confronto tra alcune realtà del civismo alternativo in Toscana.

13:00 – Pranzo sociale.

Dopo pranzo – Live del duo Rio de Lua.

L'iniziativa è organizzata da Filo Rosso San Miniato. Per prenotazioni: 3406453719 (Whatsapp)

