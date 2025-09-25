Fucecchio, manutenzioni e migliorie per le aree gioco

A seguito dell'intervento di ispezione e controllo delle 30 aree gioco sparse sul territorio, realizzato lo scorso mese di luglio, l'amministrazione comunale di Fucecchio sta predisponendo un affidamento per la manutenzione degli spazi gioco presenti nel capoluogo e nelle frazioni.

Sulla base delle risorse a disposizione, e delle priorità emerse dall'intervento di ispezione, la ditta incaricata dal Comune procederà così ad interventi di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nelle varie aree gioco.

Intanto, nel giardino “La Sirenetta” in piazza XX Settembre, sarà a breve installata una staccionata sul lato della piazza, con le stesse caratteristiche di quelle già presenti nel parco, così da garantire maggiore sicurezza per i bambini e le famiglie che frequentano l'area giochi. Contestualmente, la panchina in marmo bianca dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, inaugurata nel 2023, sarà spostata a fianco del monumento ai caduti sul lavoro intitolato nel 2021 a Luana D'Orazio, il cui basamento è stato ampliato così da poter ospitare anche la panchina e realizzare un unico, grande spazio dedicato alla memoria delle vittime sul lavoro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

