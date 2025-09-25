Fucecchio, manutenzioni e migliorie per le aree gioco

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

A seguito dell'intervento di ispezione e controllo delle 30 aree gioco sparse sul territorio, realizzato lo scorso mese di luglio, l'amministrazione comunale di Fucecchio sta predisponendo un affidamento per la manutenzione degli spazi gioco presenti nel capoluogo e nelle frazioni.

Sulla base delle risorse a disposizione, e delle priorità emerse dall'intervento di ispezione, la ditta incaricata dal Comune procederà così ad interventi di manutenzione straordinaria delle strutture presenti nelle varie aree gioco.

Monumento-caduti-sul-lavoro-fucecchio

Area-giochi-Samo-fucecchio

Intanto, nel giardino “La Sirenetta” in piazza XX Settembre, sarà a breve installata una staccionata sul lato della piazza, con le stesse caratteristiche di quelle già presenti nel parco, così da garantire maggiore sicurezza per i bambini e le famiglie che frequentano l'area giochi. Contestualmente, la panchina in marmo bianca dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, inaugurata nel 2023, sarà spostata a fianco del monumento ai caduti sul lavoro intitolato nel 2021 a Luana D'Orazio, il cui basamento è stato ampliato così da poter ospitare anche la panchina e realizzare un unico, grande spazio dedicato alla memoria delle vittime sul lavoro.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
24 Settembre 2025

Cantine Aperte a Villa Petriolo: gusto, cultura e solidarietà con gli 'Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli Odv'

Una serata scandita dal gusto, dalla cultura del vino e dalla solidarietà. Ieri sera si è tenuta ‘Cantine aperte’, una serata di condivisione e conversazione organizzata dall’associazione 'Amici dei Vigili [...]

Fucecchio
Attualità
24 Settembre 2025

Il Clan-Fuoco Res Mira di Fucecchio racconta la propria esperienza di servizio ai migranti ad Agrigento

Sabato 27 settembre dalle ore 16,30 nella sede scout di via delle Fornaci 2, il Clan-Fuoco Res Mira del Gruppo Scout AGESCI Fucecchio 1° racconterà alla cittadinanza la propria esperienza [...]

Fucecchio
Attualità
24 Settembre 2025

San Candido a Fucecchio: una settimana di eventi in programma per il Santo Patrono

Un'intera settimana dedicata a San Candido. E' quella che si aprirà a Fucecchio domenica 28 settembre per celebrare il Santo Patrono, con una serie di eventi ed iniziative che proseguiranno [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina