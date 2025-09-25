Furto da circa 2.500 euro di piante nel Pistoiese: due arresti

Due uomini sono stati arrestati per furto a un vivaio della zona di Pistoia. I due, di origini romene, sono stati colti in flagrante dai carabinieri nella tarda serata di lunedì 22 settembre. Si tratta di un trentaquattrenne e un ventenne, che adesso hanno il divieto di dimora nella provincia di Pistoia.

I due soggetti sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine a poca distanza dall'azienda vivaistica presa di mira, mentre si trovavano a bordo di un furgone con circa 50 piante. All'interno del veicolo sono state trovate diverse tipologie di piante da esterno, tutte ben sviluppate e pronte per essere trapiantate, evidentemente sottratte poco prima dell'arrivo della pattuglia. Il valore commerciale delle piante sottratte si aggira intorno ai 2.500 euro, una somma considerevole che testimonia l'entità del danno che sarebbe stato arrecato all’azienda. La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.