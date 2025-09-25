Gioia e spensieratezza per gli ospiti dei centri diurni in visita al Luna Park della 'Fiera di settembre'

Attualità Empoli
Una consuetudine tanto attesa per regalare una mattina di gioia e spensieratezza. Dalle 10.30 di oggi, giovedì 25 settembre, il Luna Park della 'Fiera di Settembre' di Empoli ha aperto le porte in via eccezionale per le ospiti e gli ospiti dei centri diurni che si trovano a Empoli, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino, gestiti dalla Soc. Cooperativa Colori onlus.

L'evento è diventato un appuntamento fisso da molto tempo, sempre apprezzato da tutte e tutti. E anche quest'anno in 25 hanno potuto gioire delle giostre e delle attrazioni presenti nell'area di Serravalle, grazie alla collaborazione dei gestori e del corpo di polizia municipale dell'Unione dei Comuni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

