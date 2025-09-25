Prima il biglietto, poi le fiamme: incendiato capanno di caccia a Fucecchio

Un cacciatore di San Pierino, nel comune di Fucecchio, si è visto dar fuoco al proprio capanno di caccia in via Macone, in aperta campagna. I fatti sarebbero avvenuti tra domenica 21 e lunedì 22 settembre. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri.

C'è un antefatto, pochi giorni prima aveva trovato un biglietto al capanno con scritto "Gentilissimi cacciatori, siete alle distanze corrette... bravi. Però capirete che servirebbe anche il buon senso: ogni domenica alle 7 mi svegliate i bambini".

A riportare la notizia è Il Tirreno, a cui il cacciatore ha rivelato di aver subito danni per mille euro e di andare a caccia due volte a settimana. I carabinieri indagano dopo la denuncia dell'uomo, il biglietto succitato è stato passato alle forze dell'ordine. Non si sa se il biglietto e l'incendio al capanno sono collegati.

Notizie correlate