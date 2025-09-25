Le aziende del comprensorio a Milano per Lineapelle: le interviste del secondo giorno

Il primo giorno è andato, ma c'è il secondo. Tutto il Comprensorio del Cuoio è a Milano per l'appuntamento di fine settembre con Lineapelle. Quindi tornano le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho. Arrivano volti e voci dal salone dedicato al mondo della pelle e della conceria, con la visita di molte istituzioni e buyer agli stand delle aziende di Santa Croce e dintorni: in questa seconda puntata, oltre agli imprenditori, hanno parlato anche la ministra del turismo Daniela Santanchè e i sindaci dal territorio Simone Giglioli (San Miniato), Roberto Giannoni (Santa Croce sull'Arno) e Fabio Mini (Castelfranco di Sotto).

Qua potete trovare le interviste video con alcuni dei protagonisti dell'edizione di settembre 2025. Nei prossimi giorni nuovi appuntamenti con i protagonisti del settore conciario italiano e internazionale.

