Irene Galletti (M5S): "I Cpr in Toscana? Mai"

Torna a ribadire il suo no deciso ai Cpr Irene Galletti, a margine dell’incontro pisano con Giuseppe Conte. La Coordinatrice Regionale del Movimento 5 Stelle e candidata capolista nella Circoscrizione di Pisa non indietreggia di un passo: «Quello sui Cpr in Toscana è un dibattito folle: il Governo cavalca un messaggio securitario per meri motivi elettorali e di propaganda ma la verità è che Giorgia Meloni ha sperperato milioni di euro delle tasse degli italiani per costruire due inutili centri in Albania, mentre nelle nostre città mancano le forze dell’ordine».

«Se Donzelli vuole aprire un dibattito serio con i territori, che cominci a parlare di investimenti per la sicurezza stradale, per nuove assunzioni delle forze dell’ordine, per alzare gli stipendi alle nostre forze di polizia – continua Galletti – in Toscana non abbiamo bisogno di un Cpr, figuriamoci di due. Il Movimento 5 Stelle farà una battaglia durissima».

Fonte: Regione Toscana