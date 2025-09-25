Riprendeva di nascosto le dipendenti con microcamere: denunciato ex titolare di un negozio a Livorno

La polizia di Livorno ha denunciato l’ex titolare di un esercizio commerciale per aver ripreso di nascosto una dipendente e altre collaboratrici mentre si trovavano in bagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe installato una microcamera all’interno di un foro praticato nella parete del locale.

Durante una perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno sequestrato cinque microcamere e diciassette schede micro SD contenenti circa 600 file video che ritraevano la dipendente e altre donne in momenti di intimità. Il reato contestato è quello di interferenze illecite nella vita privata.

L’indagine, coordinata dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Livorno con il supporto del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Toscana, è partita dopo la denuncia della dipendente, a sua volta informata dal nuovo titolare del negozio. Quest’ultimo aveva scoperto nel computer aziendale numerosi filmati realizzati in precedenza, confermando così le violazioni.

