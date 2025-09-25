Pace, diritti, lavoro e ambiente: incontro a Montespertoli con i candidati di AVS

Un appuntamento politico di rilievo segna il calendario verso le prossime elezioni regionali in Toscana di Alleanza Verdi Sinistra. Sabato 27 settembre, alle 21.15 a Montespertoli, presso i locali della Casa del Popolo in piazza del Popolo, Sinistra Italiana organizza, in collaborazione con l’associazione “Uniti a Sinistra Montespertoli, un incontro pubblico dedicato ai grandi temi del futuro della regione: pace, diritti, lavoro e ambiente.

All’iniziativa prenderanno parte i candidati AVS alle regionali per il collegio Empolese Valdelsa, Senka Majda e Carmine Aliberti, che presenteranno il progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra per “la Toscana del futuro”. Il programma si concentra su una cultura della pace concreta, sul lavoro dignitoso e accessibile, sulla tutela della salute pubblica e sulla giustizia ambientale, offrendo una visione inclusiva e sostenibile per la nostra Regione.

Ospite importante sarà Marco Grimaldi, Deputato, vicecapogruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera e componente della Commissione Bilancio, noto per il suo impegno costante sui diritti umani e sociali. Grimaldi ha guidato campagne a sostegno dei più fragili e contro le violazioni dei diritti in contesti internazionali, come la Palestina, portando avanti una politica vicina alle persone e alle comunità. Di recente Grimaldi è stato tra i principali attivisti per il blocco delle attività parlamentari a sostegno della missione Global Sumud Flotilla; inoltre Grimaldi è stato promotore di numerose proposte di legge, in particolare come primo firmatario per misure a sostegno di maternità e paternità e per il recupero di edilizia residenziale pubblica e sociale.

L’incontro, coordinato dal Segretario di Sinistra Italiana Empolese Valdelsa, Nicola Ferraro, sarà un’occasione importate per discutere direttamente con i cittadini le proposte politiche, confrontarsi sui temi cruciali della campagna elettorale e approfondire le idee di una sinistra moderna e partecipativa, che mette al centro i diritti delle persone e l’ambiente.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate