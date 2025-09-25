Passerella ciclopedonale Compiobbi Vallina, cominciati i lavori di completamento dell'opera

Sono stati avviati i lavori programmati dalla Città Metropolitana di Firenze per il completamento della passerella Compiobbi-Vallina, nei comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli un'opera tanto attesa dalla popolazione, che avvicina realmente i territori secondo la visione delle infrastrutture che la Metrocittà si è data: un passaggio decisivo.

I lavori sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di professionisti, con mandataria Metalmeccanica Pulsoni Srl, mandante Acme Srl, con il ribasso del 9,56% sull’importo dei lavori.

A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo. Sui 2.436.513,44 euro stabiliti per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per euro 140.022,70), il contraente è stato individuato mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Col ribasso la somma è scesa a 2.216.968,93 euro.

L’importo complessivo per la realizzazione di tutta l'opera, compresi i lavori affidati su base di gara e che dovranno essere realizzati in un anno, ammonta in definitiva a 3.270.816,86 euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

