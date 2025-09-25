Passerella ciclopedonale Compiobbi Vallina, cominciati i lavori di completamento dell'opera

Attualità Bagno a Ripoli
Condividi su:
Leggi su mobile
pista ciclabile

Sono stati avviati i lavori programmati dalla Città Metropolitana di Firenze per il completamento della passerella Compiobbi-Vallina, nei comuni di Fiesole e Bagno a Ripoli un'opera tanto attesa dalla popolazione, che avvicina realmente i territori secondo la visione delle infrastrutture che la Metrocittà si è data: un passaggio decisivo.

I lavori sono stati aggiudicati a un raggruppamento temporaneo di professionisti, con mandataria Metalmeccanica Pulsoni Srl, mandante Acme Srl, con il ribasso del 9,56% sull’importo dei lavori.

A dicembre la Metrocittà aveva approvato il progetto esecutivo. Sui 2.436.513,44 euro stabiliti per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per euro 140.022,70), il contraente è stato individuato mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Col ribasso la somma è scesa a 2.216.968,93 euro.

L’importo complessivo per la realizzazione di tutta l'opera, compresi i lavori affidati su base di gara e che dovranno essere realizzati in un anno, ammonta in definitiva a 3.270.816,86 euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate

Bagno a Ripoli
Attualità
11 Settembre 2025

Palio di Bagno a Ripoli, presentato il drappo: è di Riccardo Neri

Palio, tutto pronto per la sfida tra le Contrade di Bagno a Ripoli. L’appuntamento con i giochi rinascimentali, il corteo in abiti d’epoca e infine il momento atteso della Giostra [...]

Bagno a Ripoli
Attualità
20 Agosto 2025

Nuovi asfalti in arrivo per la frazione di Antella

Nuovi asfalti in arrivo per l’abitato di Antella. Il rifacimento della pavimentazione nelle strade adiacenti a piazza Peruzzi rappresentano la fase conclusiva delle opere di messa in sicurezza idraulica e [...]

Bagno a Ripoli
Attualità
14 Agosto 2025

Tramvia Firenze, pronto il nuovo parcheggio scambiatore nel comune di Bagno a Ripoli

Il passaggio pedonale che collega il capolinea della tramvia in via Granacci all'ingresso del Viola Park, 375 posti auto, una cabina per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione, 12 colonnine per le [...]



Tutte le notizie di Bagno a Ripoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina