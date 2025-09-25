Picchia la figlia ventenne: in manette sessantenne in Versilia

Cronaca Pietrasanta
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 60enne con precedenti è stato arrestato in Versilia per aver aggredito la figlia 20enne. La mattina del 23 settembre a Pietrasanta l'uomo è stato colto in flagranza dalla polizia di Forte dei Marmi, intervenuta per una lite in famiglia.

La giovane è stata colpita dal papà ed è andata in pronto soccorso, dove è stata dimessa "con 7 giorni di prognosi per trauma policontusivo" come informa la polizia.

L'uomo è stato arrestato per lesioni personali, aggravate dal rapporto di parentela. Al termine del processo per direttissima il giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Durante gli accertamenti è emerso che il 60enne in passato aveva maltrattato fisicamente non solo la figlia ma anche la moglie e altre due figlie, tutte ormai maggiorenni. Perciò è stato denunciato in stato di libertà.

Notizie correlate

Pietrasanta
Cronaca
22 Agosto 2025

Tromba d'aria in Versilia, bagni danneggiati. Problemi anche nel Grossetano

Il maltempo si fa sentire e causa danni, specie in Versilia dove una tromba d'aria ha dato problemi a tre stabilimenti balneari. In zona Fiumetto verso le 19.15 di giovedì [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Pietrasanta
Cronaca
14 Agosto 2025

Intervento Arpat per sversamento idrocarburi a Marina di Pietrasanta

Nel pomeriggio del 13 agosto ARPAT è intervenuta a seguito di una segnalazione dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta per la presenza di idrocarburi presso la foce del fosso Fiumetto [...]



Tutte le notizie di Pietrasanta

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina