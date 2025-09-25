Picchia la figlia ventenne: in manette sessantenne in Versilia

Un 60enne con precedenti è stato arrestato in Versilia per aver aggredito la figlia 20enne. La mattina del 23 settembre a Pietrasanta l'uomo è stato colto in flagranza dalla polizia di Forte dei Marmi, intervenuta per una lite in famiglia.

La giovane è stata colpita dal papà ed è andata in pronto soccorso, dove è stata dimessa "con 7 giorni di prognosi per trauma policontusivo" come informa la polizia.

L'uomo è stato arrestato per lesioni personali, aggravate dal rapporto di parentela. Al termine del processo per direttissima il giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Durante gli accertamenti è emerso che il 60enne in passato aveva maltrattato fisicamente non solo la figlia ma anche la moglie e altre due figlie, tutte ormai maggiorenni. Perciò è stato denunciato in stato di libertà.

