Presidio della Lega al mercato di Empoli con Marco Cordone

Politica e Opinioni Empoli
Presidio della Lega questa mattina, 25 settembre, al mercato di Empoli. L’iniziativa ha visto la partecipazione del candidato regionale Marco Cordone (Lega Toscana Salvini – Popolo della Famiglia), che ha incontrato i cittadini affrontando il tema della sicurezza e del contrasto allo spaccio di droga.

«Ci siamo resi conto ancora di più che la gente chiede sicurezza, perché senza sicurezza non c’è libertà – ha dichiarato Cordone –. I cittadini di Empoli ci chiedono che lo spaccio di droga e stupefacenti, piaga della nostra società, venga eliminato da zone sensibili come il parco Mariambini, piazza della Stazione, l’area di Porta Pisana e il parco della Rimembranza. Ci sollecitano inoltre a fare pressioni affinché in Toscana si realizzi un Cpr (Centro per il Rimpatrio)».

Il candidato ha sottolineato che la lotta allo spaccio e l’apertura dei Centri di rimpatrio resteranno tra le priorità della Lega: «Il nostro impegno su questi temi sarà massimo perché le richieste dei toscani non vengano disattese. Altre iniziative saranno promosse nei prossimi giorni».

L’incontro al mercato, organizzato dal coordinamento provinciale della Lega Salvini Premier Firenze, ha rappresentato l’avvio di una serie di appuntamenti elettorali in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

Auto vandalizzate a Empoli, FdI: "Non è fatto isolato. Città in difficoltà, senza Sicurezza"

Fratelli d’Italia Empoli interviene dopo l’episodio di vandalismo avvenuto in località Santa Maria, dove alcune auto sono state danneggiate a seguito dell’incendio di sacchi di immondizia. In una nota firmata [...]

Firenze
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

Da sinistra: "Alia vieta bandiera Palestina su mezzi". La società risponde: "Preservare sicurezza e decoro"

Da una parte c'è la sinistra fiorentina e empolese che dice che "Alia ha scritto al suo personale che sui messi ambientali non siano apposti i colori della Palestina". Dall'altra [...]

Empoli
Politica e Opinioni
24 Settembre 2025

Il M5S empolese presenta i suoi candidati per le Regionali. "Campagna sobria. Fermi sui nostri punti"

La lista c’è, e dati i malumori interni non era scontato. Sono soltanto due i nomi in lista per la corsa al ruolo di consiglieri regionali. Il primo candidato, per [...]



Tutte le notizie di Empoli

