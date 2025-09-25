Scomparso da casa, 85enne finisce in Arno e viene salvato: 'decisivo' il suo cane

Era sparito da casa dopo una battuta di caccia. Si era allontanato, non lo trovavano più. Poi è stato provvidenziale il suo cane, ma soprattutto sono stati eroici i vigili del fuoco che lo hanno trovato, soccorso e portato in salvo. A Casenuove di Reggello nella serata di ieri - mercoledì 24 settembre - è andato in scena un salvataggio da film.

Verso le 22 i vigili del fuoco di Figline sono intervenuti nei boschi di Casenuove perché un uomo, 85enne, era scomparso da casa dopo esser andato a caccia. È stato attivato il piano prefettizio di ricerca, inviando sul posto la squadra di terra e i nuclei specializzati, come i cinofili, di droni e il nucleo sommozzatori per la presenza di specchi d'acqua e il fiume Arno. Attivato anche personale del volontariato.

Due vigili del fuoco con due volontari hanno iniziato la ricerca nell'area dove era stata trovata l'auto, quando, a un certo punto, hanno sentito abbaiare il cane: hanno seguito la direzione e visto il fucile dell'85enne. L'uomo era caduto in Arno, ma era fuori dall'acqua con la testa e si stava reggendo a alcuni arbusti. Verso le 23 un vigile e un volontario si sono tuffati e l'anno soccorso.

Una volta adagiato sull’asse spinale è stato coperto con una metallina per l’ipotermia, subito dopo è stato trasportato su una barella toboga sull'argine dell'Arno fino a raggiungere l’ambulanza.

