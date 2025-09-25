Regionali, siglato acoordo tra Lega e Il Popolo della Famiglia

“Con entusiasmo annunciamo l'intesa stretta con gli amici della Lega che vedrà sulla scheda elettorale delle prossime regionali toscana la lista comune come già avvenuto alle scorse elezioni in Emilia-Romagna: un percorso di collaborazione che continua nel solco di battaglie e valori comuni. Ringrazio gli amici Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Baroncini per la comune volontà di presentarci assieme in questo importante appuntamento elettorale. E' evidente la comunanza ideale che ci lega: difesa e promozione della famiglia, contrasto alle ideologie (gender, woke ed arcobaleno) che contaminano quasi tutti gli ambiti della vita pubblica e soprattutto i più piccoli e rilancio di un sistema di servizi alla persona adeguato alle attese (disattese da troppo tempo dalla sinistra) delle famiglie toscane. Unire le forze è un segnale inedito e coraggioso che conferma il nostro massimo impegno per portare a guidare Regione Toscana il nostro candidato Alessandro Tomasi" dichiara Mirko De Carli (Portavoce Nazionale de Il Popolo della Famiglia).

"Metteremo in campo diversi candidati nei vari collegi elettorali con il dna del Popolo della Famiglia ed andremo ad incontrare tutte quelle realtà che abbracciano le nostre battaglie storiche da tempo in Toscana. Sarò personalmente in Toscana per dare il massimo sostegno del nostro movimento ai nostri dirigenti a Cecilia Casentini, candidata in rappresentanza de Il Popolo della Famiglia nel collegio della Provincia di Prato e Vittoria Polacci, candidata in rappresentanza del Popolo della Famiglia nel collegio della Provincia di Lucca, che già da ora, insieme agli amici della Lega, sono mobilitati e pienamente in campo per portare il massimo consenso possibile all'alternativa alla sinistra".

Così Bisori (Coordinatore Regionale de Il Popolo della Famiglia): "Lega & Il Popolo della Famiglia: insieme con coraggio e responsabilità vogliamo dare una nuova guida alla Toscana, mettendo al centro la Famiglia e i giovani, cuore vivo del nostro futuro.”