Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa ricetta dal sapore di autunno, una ricetta della tradizione contadina Toscana la "Schiacciata con l'uva". Un dolce che si preparava nel periodo della vendemmia, quando avanzava dell'uva nera in più e bella matura. Una volta si faceva il pane in casa e proprio la pasta di pane è la base e poi la copertura della focaccia con in mezzo gli acini di uva belli succosi e dolci.

L'uva è ricca di vitamine e sali minerali, è anche un antiossidante e svolge un'azione diuretica e antiinfiammatoria. L'uva si può mangiare da sola oppure impiegare in dolci o primi come le orecchiette con radicchio e aceto balsamico oppure in secondi come con il petto di tacchino.

Lellalella ci ha concesso anche le foto della sua ricetta.

Schiacciata con l’uva

Ingredienti

1 kg di farina 0

660/680 gr di acqua

20 ml di olio extra vergine di oliva

10 gr di lievito di birra fresco

15 gr di sale

1 pizzico di zucchero semolato

Anice una manciata (facoltativo)

2 o 3 belle ciocche di Uva nera

Preparazione

Sciogliete il lievito in pochissima acqua. Poi prendete la farina setacciata e aggiungete: l’acqua, l’olio, il lievito e iniziate a lavorare l’impasto con le mani, lavoratelo bene fino a quando formerete un panetto bello liscio, se decidete di mettere l’anice fatelo durante la lavorazione dell’impasto. Lasciate riposare il panetto coperto da pellicola per almeno 3 ore. Passato il tempo dividete il panetto a metà, prendete una parte e stendetela sulla teglia ricoperta da carta forno. Lavate l’uva e mettete metà degli acini di uva sgranati sull’impasto. Stendete l’alta metà di impasto e mettetela sopra all’altra chiudendo i bordi e sopra aggiungete gli acini di uva nera rimasti. Guarnite la schiacciata con una bella spolverata (abbondante) di zucchero semolato e olio. Infornate a 180/200 gradi a forno preriscaldato per circa 40 minuti.

