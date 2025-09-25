Si riunisce il consiglio comunale Empoli: si parla di gattile, stadio, Keu, Gaza e modifica delibera Multiutility

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 29 settembre 2025 a partire dalle 15.30 con eventuale prosecuzione dei lavori alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito l’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su Green Bar.

3.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su SRB in via del Fornello.

4.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sul project financing stadio Carlo Castellani.

5.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su aggiornamento situazione patrimoniale e progetto gattile derivante dall’eredità della signora Nuti.

6.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su penalizzazione del voto in condotta per gli studenti e studentesse che hanno aderito allo sciopero del 22 settembre 2025.

7.Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024. Art 233 bis d. lgs. 267/2000 e 11 bis del d.lgs.118/2011.

8.Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2025 – 3^ aggiornamento.

9.Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

10.Variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027.

11.Piano Urbanistico Attuativo di cui alla scheda norma 12.13. art. 111 della lrt 65/2014. Adozione.

12.Istituzione del “Garante delle persone con disabilità” per il Comune di Empoli e approvazione del relativo regolamento.

13.Deliberazione di indirizzo politico in merito al riconoscimento da parte del Comune di Empoli dello stato di Palestina.

14.Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 18 ottobre 2022 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana". Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali s.p.a. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag s.p.a, Acqua Toscana s.p.a e Publiservizi s.p.a in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. Quotazione in borsa di Multiutility”.

15.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare per il rispetto della parità di genere nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Toscana Medio Val d’Arno.

16.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una strada, piazza o luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli.

17.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari gruppo Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli adesione alla “Rete degli Enti Locali per i diritti del popolo palestinese. Per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”.

18.Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi E Sinistra, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su interruzioni delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania.

19.Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso L’ospedale San Giuseppe di Empoli.

20.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra contro la quotazione in borsa della Multiutility Toscana.

21.Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia sulla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione nel Comune di Empoli.

22.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per la valutazione di un attraversamento pedonale rialzato o altri interventi di messa in sicurezza nell’area di via Fucini, incrocio con viale Amendola, lato liceo artistico “Virgilio”.

23.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per trasparenza e pubblicazione dei risultati dei monitoraggi Arpat relativi alle acque sotterranee nell’area interessata da contaminazione da KEU.

24.Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli per il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, l’esposizione della bandiera palestinese e ulteriori iniziative di sostegno al popolo palestinese.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate