Smantellata area di spaccio in zona stazione a Lucca: 7 misure cautelari

Smantellata una zona di spaccio che si era venuta a creare intorno alla stazione ferroviaria di Lucca: la polizia ha eseguito sette misure cautelari, disposte dal Gip del Tribunale di Lucca tra arresti e divieti di dimora nella provincia a carico di cittadini stranieri, di origine magrebina. L'indagine della squadra mobile è nata dopo numerose segnalazioni da parte di privati cittadini che avevano evidenziato la presenza intorno alla stazione del gruppo dedito a quello che, evidenzia la questura, era diventato un mercato dello spaccio a cielo aperto, frequentato anche da minorenni.

"Il luogo a causa dei lavori di ristrutturazione, le cui impalcature e transenne offrivano angoli parzialmente nascosti, permetteva agli spacciatori di agire indisturbati.

Questi, anche con la partecipazione di vedette, sfruttavano il continuo via vai dei viaggiatori, per confondersi tra la folla e ampliare il bacino dei clienti che annoverava anche giovanissimi". La complessa attività investigativa, effettuata anche attraverso una lunga serie di servizi osservazione e che ha visto anche la collaborazione della Polizia Municipale Nucleo Sicurezza Urbana e Unità Cinofili, ha permesso di accertare lo spaccio di cocaina e hashish anche nelle ore centrali della giornata. Un'attività, secondo quanto ricostruito, che ha contato "un numero considerevole di clienti, anche di passaggio". In seguito agli accertamenti la Questura ha anche sospeso per trenta giorni la licenza a un kebab che, sempre dalle ricostruzioni, "era diventato luogo abituale di ritrovo e di scambi illeciti". Gli spacciatori lo avrebbero infatti indicato "come punto di riferimento ai propri clienti, nascondendo la "merce" nei cestini dell’immondizia antistanti il locale".