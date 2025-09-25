Turista muore all'Elba dopo un'immersione

Un uomo è deceduto a Marina di Campo (Campo nell'Elba) al termine di un'immersione subacquea. Si tratta di un turista ottantenne di origini tedesche, era entrato in mare assieme alla figlia. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre.

L’uomo si trovava a bordo dell’imbarcazione del diving che stava rientrando in porto quando ha accusato un malore. Sono stati chiamati i soccorsi, che hanno provato a rianimarlo ma senza successo.

L'uomo è deceduto davanti agli occhi della figlia. Era stato allertato anche l'elicottero Pegaso, rientrato alla base. Presenti anche i carabinieri.

