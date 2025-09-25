Ultimi posti per il corso gratuito per Sistemista Informatico all'ASEV di Empoli

Una professione chiave per il futuro digitale e un corso gratuito che apre le porte al mondo del lavoro: a Empoli sta per partire il corso di qualifica professionale Sistemista Informatico, organizzato da ASEV in collaborazione con Adiacent Gruppo Sesa e finanziato da Regione Toscana con risorse del Fondo Sociale Europeo.

Un’opportunità concreta per diplomati disoccupati o inattivi che vogliono specializzarsi in una figura oggi tra le più richieste dal mercato.

Il Sistemista Informatico si occupa della progettazione, installazione e configurazione di un sistema informatico in azienda. La figura del sistemista è un esperto di IT crea il sistema di rete e si occupa della manutenzione per mantenerlo performante, operativo e sicuro attraverso l’utilizzo di programmi e applicazioni e di specifiche conoscenze tecniche di hardware e software. La qualifica di sistemista consente di lavorare come Manager IT nelle aziende più grandi, come esperto di reti e sistemi all’interno di aziende specializzate nella progettazione e nell’installazione di reti informatiche. Oppure può scegliere di lavorare come libero professionista per l’installazione, della manutenzione e dell’ampliamento di reti e sistemi in molteplici realtà aziendali.

Il percorso formativo prevede 600 ore complessive tra lezioni in aula, attività di laboratorio e stage in azienda: un mix ideale per acquisire competenze tecniche e metterle subito alla prova sul campo, grazie anche al supporto di docenti e professionisti del settore.

Le iscrizioni sono a numero chiuso (15 posti disponibili) e si chiudono il 30 settembre 2025 alle ore 13.00. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito www.asev.it oppure contattando ASEV al numero 0571 76650.

Fonte: Ufficio stampa