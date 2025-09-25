Use Rosa Scotti, con Umbertide bene la difesa

Il doppio test con Umbertide chiude il ciclo delle amichevoli dell’Use Rosa Scotti. Dopo la partita dei giorni scorsi, sabato prossimo alle 16 le umbre saranno al Pala Sammontana per il secondo allenamento che darà poi il via ai giorni che separano dall’esordio sul campo di Milano, in programma domenica 5 ottobre.

"Ad Umbertide alti e bassi come normale che sia – attacca coach Alessio Cioni – c’è tanto da lavorare su determinate situazioni vista la fase della stagione. In attacco dobbiamo trovare fluidità, mentre bene le ragazze sono andate in difesa. Abbiamo ancora una decina giorni per lavorare e mettere a posto le cose e cercheremo di sfruttare al meglio questo periodo. Sabato proveremo a metterci anche in ritmo, cosa che in Umbria è un po’ mancata".