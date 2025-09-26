A Barberino Tavarnelle apre il nuovo Punto Alia

Plures Alia informa che a partire dal 7 ottobre 2025 a Barberino Tavarnelle sarà attivo un Punto Alia. Si tratta di uno sportello integrato in cui i cittadini potranno svolgere le principali operazioni legate al servizio di igiene urbana: gestire le pratiche relative alla tariffa (attivazioni, subentri, cessazioni), effettuare segnalazioni, richiedere informazioni, attivare servizi (ad esempio il ritiro ingombranti) e ritirare il kit per la raccolta differenziata. Il nuovo Punto Alia si trova presso la sede del Palazzo Comunale di Tavarnelle, in piazza Matteotti 39, e sarà aperto ogni martedì dalle 8,30 alle 13.

L'apertura del nuovo Punto Alia si inserisce in un piano di riorganizzazione dei servizi di front office che ha l’obiettivo di garantire maggiore fruibilità, migliore accessibilità e una più stretta integrazione con i servizi comunali. Per questo motivo, si informa che lo sportello Tari (ubicato in via Cassia, 49) sarà regolarmente aperto al pubblico giovedì 2 ottobre (09-12.30), mentre sabato 4 sarà chiuso lo sportello attualmente situato in via Cassia n. 43 per consentire il trasferimento delle attività. Inoltre, dal 7 ottobre, non saranno più attivi gli sportelli di Barberino Val d’Elsa (Tari in via Cassia n. 49 e consegna attrezzature in via Cassia n. 43), oltre a quelli di Vico d’Elsa (via della Villa), della Sambuca (via Michelangelo n. 25) e di San Donato (via del Giglio n. 47 – stanza Ex MEF).

Alia ricorda che grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) anche a Barberino Tavarnelle è possibile ritirare i sacchi azzurri per gli imballaggi e i sacchi sanitari per pannolini e pannoloni (qualora l’utente abbia già attivato il servizio) presso le tabaccherie convenzionate presenti in via Pisana n. 1 e via Roma n. 204. L’elenco completo delle strutture convenzionate a Barberino Tavarnelle, ma anche nei comuni limitrofi, è disponibile sul sito di Alia, https://www.aliaserviziambientali.it/it-it/ritira-il-kit-alia-in-tabaccheria.

Barberino Tavarnelle si conferma una realtà virtuosa nel panorama della gestione dei rifiuti urbani nel bacino gestito da Alia, con una raccolta differenziata certificata che ha superato l’81% nel 2023. Un risultato che premia l’impegno quotidiano dei cittadini e la collaborazione tra l’Amministrazione comunale ed il gestore, con un sistema di raccolta porta a porta e con servizi di prossimità sempre più accessibili.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Ufficio Stampa