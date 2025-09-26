Aggressione alla giornalista Chiara Giannini: Odg Toscana condanna l’episodio

“Un episodio ignobile, a maggior ragione in quanto coinvolge una donna, e sul quale ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano presto luce”.

Con queste parole Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana condanna, a nome di tutto il Consiglio regionale, l’aggressione ai danni della giornalista Chiara Giannini e alla troupe di Porta a Porta.

Secondo quanto reso noto dal comunicato Rai, la troupe stava realizzando un reportage sulle baby gang a Padova quando è stata oggetto del lancio di una pietra, che ha colpito Chiara Giannini, e di alcune bottiglie.

La reporter, iscritta all’Ordine della Toscana, per fortuna non ha riportato ferite gravi.

“Esprimiamo il nostro sostegno e la piena solidarietà alla collega aggredita e alla troupe – conclude Marchini – Episodi di violenza nei confronti di operatori dell’informazione non sono tollerabili”.

Fonte: Odg Toscana

