Firenze: chiusura temporanea dei contenitori stradali lungo i percorsi delle manifestazioni di domani

Plures Alia informa che, in occasione delle manifestazioni previste per la giornata di domani, 27 settembre, a Firenze, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, si procederà alla chiusura dei contenitori stradali e delle campane del vetro che si trovano lungo gli itinerari dei cortei.

Le zone interessate dal corteo ‘1° Disability Toscana Pride’ sono quelle di piazza Santa Maria Novella, via dei Banchi, via dei Cerretani, piazza San Giovanni, piazza Duomo lato via dei Servi, breve sosta di fronte alla sede della Regione Toscana in piazza Duomo n.10, piazza Duomo lato Misericordia, Piazza San Giovanni lato Battistero, via dei Cerretani, via dei Banchi e conclusione in piazza Santa Maria Novella. Il provvedimento scatterà a partire dalle ore 15 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Per il corteo dal titolo ‘Nessun Dorma', il provvedimento di chiusura contenitori scatterà a partire dalle ore 14, sempre domani 27 settembre, e resterà in vigore fino a cessate esigenze. Le zone interessate sono piazza dei Ciompi, via dell'Oriuolo, via Folco Portinai, via dei Pucci, via Cavour, piazza San Marco, via degli Arazzieri, via XXVII Aprile, piazza Indipendenza, Ridolfi, controviale viale Strozzi (lato Geografico Militare) e piazza Bambini e bambine di Beslan.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni ubicate nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A. - Ufficio stampa

