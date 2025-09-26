"Antifascisti Immaginari", a Vinci dibattito e presentazione del libro di Antonio Padellaro

Politica e Opinioni Vinci
Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 19:15 presso Villa Reghini (Piazza della Pace, 1, Sovigliana), si terrà la presentazione del libro "Antifascisti Immaginari" di Antonio Padellaro, con prefazione di Marco Travaglio. L'evento, organizzato da Ad Hoc News, promette di essere un momento di profonda riflessione sulla memoria autentica della Resistenza e il suo ruolo nella coscienza civile nazionale, andando oltre le "finzioni della politica di oggi".

A rendere la serata particolarmente significativa è la partecipazione congiunta di esponenti politici locali di diversi schieramenti, uniti dalla volontà di discutere un tema di cruciale importanza. La presentazione vedrà infatti la presenza di consiglieri comunali appartenenti a gruppi di opposizione, che hanno scelto di condividere il palco per sottolineare come i valori fondanti della Repubblica debbano essere un patrimonio comune e condiviso, anziché una bandiera divisiva o un elemento di scontro politico.

​I partecipanti all'evento saranno:
​Giorgio Pedani, Presidente ANPI Vinci
​Manuela Mussetti, Consigliere Comunale Vinci
​Giuseppe Pandolfi, Consigliere Comunale Vinci
​Alessandro Scipioni, Consigliere Comunale Vinci e Metropolitano Firenze

​Il dibattito sarà moderato da Paolo Amato, Direttore di Ad Hoc News, e vedrà la conclusione dell'autore, Antonio Padellaro. ​L'iniziativa si propone come un viaggio nella storia per recuperare gli "eroi dimenticati" della lotta di Liberazione, ribadendo l'importanza di un antifascismo come valore trasversale e non negoziabile della società civile. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

​Dettagli dell'evento:
​Cosa: Presentazione del libro "Antifascisti Immaginari" di Antonio Padellaro
​Quando: Lunedì 29 settembre 2025, ore 19:15
​Dove: Villa Reghini, Piazza della Pace, 1, Sovigliana, Vinci (FI)

