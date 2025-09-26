Botta e risposta su Polizia regionale. Tomasi (FdI) "Una sciocchezza", Giani: "Non ha esperienza"

"Sono assolutamente contrario alla Polizia regionale, una sciocchezza unica", ha affermato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, commentando la proposta del governatore Eugenio Giani. "Bisogna invece rimettere a posto le polizie municipali in qualità, quantità, formazione, e ripristiniamo la scuola di formazione della Polizia municipale in Toscana: oggi i nostri vanno a formarsi in Emilia Romagna".

Tomasi, intervistato da Controradio, si è detto "basito" dalle dichiarazioni della sindaca di Firenze Sara Funaro, secondo cui la sicurezza sarebbe responsabilità del governo. "Prima regola del sindaco, mai dire che è colpa degli altri", ha replicato, sottolineando che "il sindaco ha competenze nella sicurezza attraverso la Polizia municipale ma anche attraverso quello che fa per combattere il degrado, riqualificare i luoghi e farli vivere dalle famiglie". A Pistoia, ha ricordato, "avevo un parco che era famoso per lo spaccio" e "quando ci ho riportato le famiglie sono scappati gli spacciatori, perché le mamme e i babbi con i bambini a giocare sono un deterrente più feroce di una forza dell'ordine".

Replica Giani: "Tomasi critica la polizia regionale? Non ha esperienza. Quando io ero alle prese con il Covid e dovevo far attuare le ordinanze, accidenti se avessi avuto una Polizia regionale. Purtroppo per lui, per guidare una Regione ci vuole esperienza e consapevolezza delle cose", ha detto il governatore, a margine di un evento a Firenze.

Notizie correlate