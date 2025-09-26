Bright Night UniSi: oltre 3mila visitatori tra stand, talk, visite guidate e musica

Più di 60 stand multidisciplinari hanno coinvolto complessivamente oltre tremila partecipanti venerdì 26 settembre per la Bright-Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell’Università di Siena, la popolare iniziativa di divulgazione della scienza che da diversi anni si tiene in contemporanea in molte città italiane ed europee.

Oltre che a Siena si sono svolte attività, con ampia partecipazione di pubblico, anche nelle città di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno, tutte ispirate dal filo conduttore “Prendersi cura”, di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente.

La mattina è stata dedicata alle scuole medie e superiori. Il Santa Maria della Scala ha accolto, con attività interattive, esperimenti e giochi, oltre 1500 studentesse e studenti di 14 istituti provenienti da Siena e dalla provincia. Molto l’interesse per le proposte presentate da docenti e dipartimenti dell’Ateneo senese, che hanno avuto come focus le tematiche dell’Intelligenza Artificiale e delle innovazioni tecnologiche, dell’ambiente e della sostenibilità, del benessere individuale e collettivo, della medicina e della salute.

Poi dal primo pomeriggio, nelle splendide sale dell’antico ospedale senese, si è svolta la tradizionale Bright-Night aperta a tutte le cittadine e i cittadini, con stand, talk, visite e musica.

Oltre tremila complessivamente gli intervenuti, fra cui tante le famiglie con piccoli “scienziati” curiosi, che hanno potuto approfondire i temi della ricerca e incontrare in modo informale le Ricercatrici e i Ricercatori dell’Ateneo. In serata gran finale in musica con concerti e intrattenimenti musicali.

Come appendice della Bright-Night, sabato 27 settembre si tiene la visita al Siena Vaccine Science Centre, presso GSK in via Fiorentina 1 (dalle ore 10 alle ore 17 su prenotazione, per informazioni vaccines.science.center@fondazionesclavo.org).

Ha detto il Rettore Roberto Di Pietra: "La Bright-Night di quest'anno sta manifestando dalle prime ore di svolgimento numeri di partecipazione importanti in tutte le sue sedi. Siamo orgogliosi di questo successo a conferma che la cultura e la scienza possono incontrare l'attenzione che meritano nella nostra società".

Ha commentato la professoressa Chiara Mocenni, Delegata alla Terza Missione e curatrice della rassegna: “Il tema di quest'anno della Bright-Night è prendersi cura di noi stessi, dell'altro e dell'ambiente in cui viviamo. Questo spiega la grande affluenza di pubblico che testimonia il bisogno di condivisione delle esperienze e motiva anche la scelta di questo luogo, l'antico ospedale della città. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori è un momento di condivisione della conoscenza, di stimolo a conoscere i fenomeni e la natura. Ma anche curiosità di conoscere noi stessi e gli altri. La conoscenza è alla base per la costruzione di una società pacifica, che abbia una visione collettiva e non individualistica e che consenta anche di costruire un futuro che si oppone alle guerre".

Partner istituzionali: l’Università per Stranieri di Siena, il Comune di Siena, il Complesso monumentale del Santa Maria della Scala, il Siena Jazz, il Siena Awards Photo Festival, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, il Santa Chiara Lab, il Sistema Museale Universitario Senese, l’Accademia e il Museo di storia naturale dei Fisiocritici, l’associazione studentesca URadio, Europe Direct, Toscana Life Sciences con Fondazione Vita e Lonza.

Partner e sponsor dell’iniziativa sono GSK, SEI Toscana e Sienambiente.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

