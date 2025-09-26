Cantiere di via Mariti a Firenze, al via ai lavori di messa in sicurezza

Lunedì 29 settembre inizieranno i lavori per la messa in sicurezza dell'area del cantiere di via Mariti dove, nella mattina del 16 febbraio 2024, si verificò il crollo durante la costruzione del centro Esselunga. Nell'incidente persero la vita cinque operai.

A dare una data d'inizio alla messa in sicurezza è il Comune di Firenze: "I lavori, limitati alle opere di messa in sicurezza e a carico di Esselunga, avranno durata di circa 20 giorni (meteo permettendo) e comporteranno anche lo smontaggio di alcuni pannelli murari. Successivamente all'intervento di messa in sicurezza saranno eseguite le opere di ripristino necessarie alla riapertura del tratto di via da Empoli compreso tra via dei Marignolli e Via Mariti, la cui conclusione è prevista per la metà di novembre".