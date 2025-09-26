Caos a Livorno, 50enne entra in Comune armato di coltello: calmato dal sindaco

Cronaca Livorno
L’uomo, in escandescenze per motivi personali, ha danneggiato pannelli e teche storiche; una volta calmato, è tornato a casa

Attimi di paura oggi al Palazzo Comunale a Livorno dove un 50enne, armato di coltello, ha dato in escandescenze, danneggiando pannelli, uno storico blocco di delfini in ghisa e una teca contenente il 'capperuccio', la stola del Granduca Ferdinando risalente al 1606.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era recato in municipio chiedendo di essere ricevuto dall'assessore al sociale Andrea Raspanti e dal sindaco Luca Salvetti, per una questione economica non collegata all'amministrazione. Non trovandoli presenti, ha dato in escandescenze: prima ha distrutto alcuni espositori al primo piano, poi si è barricato nella sala giunta, minacciando atti di autolesionismo e rompendo anche il vetro di una finestra.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale, Digos e carabinieri, che hanno evacuato il primo piano e bloccato le uscite della sala giunta, seguiti da un’ambulanza del 118. Il sindaco Salvetti, giunto rapidamente, è riuscito a calmare l’uomo, che ha consegnato il coltello.

Il 50enne, conosciuto e seguito dai servizi sociali da anni, una volta tranquillizzato è uscito dal Comune senza essere fermato e ha fatto ritorno a casa.

