Censimento Istat, coinvolto anche il Comune di San Miniato

Anche nel 2025 il Comune di San Miniato sarà tra i Comuni italiani coinvolti nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Rappresenta un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere.

La rilevazione avrà come data di riferimento il 6 ottobre 2025, coinvolgerà circa 1.300 famiglie del nostro territorio e si svolgerà in più fasi e modalità di rilevazione: nella rilevazione “da Lista” famiglie o singoli individui riceveranno una lettera nominativa direttamente dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) con le credenziali di accesso per compilare in autonomia il questionario online, visitando il sito www.istat.it (la compilazione online in autonomia sarà possibile dal 6 ottobre al 9 dicembre 2025). La rilevazione “Areale” si svolge invece con il supporto di un rilevatore Istat incaricato dal Comune che verificherà il territorio assegnato (dal 29 settembre al 5 ottobre) e condurrà le interviste presso le famiglie residenti (dal 6 ottobre al 18 novembre). Le persone saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa.

La partecipazione al censimento per le famiglie selezionate oltre ad essere un obbligo di legge, rappresenta un contributo importante all’aggiornamento del patrimonio informativo statistico e per conoscere meglio il Paese in cui viviamo. La rilevazione terminerà il 23 dicembre 2025.

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione è possibile contattare l’ufficio comunale di censimento (uffici URP-Demografici di via Aporti a San Miniato Basso) al numero di telefono 0571 406509 (dal lunedì al venerdì con orario 9-13) o all’indirizzo e-mail: statistica@comune.san-miniato.pi.it.

