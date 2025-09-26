Fondatore della Certaldese, è scomparso Angiolo Mugnaini

Certaldo ha perso una delle colonne dell'imprenditoria locale. A 81 anni è scomparso Angiolo Mugnaini, il fondatore della Certaldese, una ditta che si è occupata e si occupa tuttora di lavorazione del Cuoio e si trova in zona Bassetto.
Mugnaini, di umili origini, ha svolto diversi lavori prima di aprire l'azienda negli anni Sessanta. La Certaldese è diventata una realtà consolidata e oggi è in mano al figlio.
La comunità di Certaldo è in lutto per Mugnaini. Il funerale sarà alle 9 di domani, sabato 27 settembre, alla propositura di San Tommaso in centro a Certaldo.
