Certaldo, Franco Brogi confermato come Presidente Regionale Fiepet Confesercenti Toscana

Franco Brogi è stato confermato presidente regionale FIEPET per la Toscana, la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti. L'elezione è avvenuta ieri, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.

Cinquantacinque anni, di Certaldo, dove gestisce un irish pub, Brogi accoglie con profondo senso di responsabilità il rinnovo dell’incarico.

“Mi appresto ad affrontare questo mandato con impegno ed orgoglio. Ci tengo a ringraziare i colleghi oltre a tutta la struttura Confesercenti, che mi ha permesso e che mi permetterà di svolgere al meglio questo impegno. Fiepet sarà sempre dalla parte delle nostre piccole imprese, molto spesso monoreddito, dove l’intera famiglia lavora nel locale. I pubblici esercizi sono il biglietto da visita delle nostre città e paesi. I tavoli aperti con la Regione e con lo Stato sono molti, ma siamo presenti e combattivi su tutte le questioni. Oltre all'attività sindacale - conclude Brogi - vorrei intensificare il nostro impegno per incentivare gli eventi”.

Fonte: Ufficio stampa