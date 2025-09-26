Cervo intrappolato sulla A1, salvato dalla Polstrada

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Un cervo è rimasto intrappolato tra i guard-rail dell’Autostrada A1 Panoramica, nel Bolognese. L’animale, bloccato dal traffico nei due sensi di marcia, è stato raggiunto dalla Polizia Stradale di Pian del Voglio.

Per consentire le operazioni di soccorso, le pattuglie hanno rallentato la circolazione e disposto la chiusura temporanea delle carreggiate. I veterinari dell’Azienda Usl Toscana Centro hanno sedato il cervo e lo hanno recuperato in sicurezza.

Dopo gli accertamenti clinici, è stato rimesso in libertà nei boschi.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
23 Settembre 2025

Maltempo, codice giallo per temporali esteso fino a mercoledì 24 nel centro-sud

Ancora tempo instabile in Toscana, almeno fino alle prime ore di domani, mercoledì 24 settembre. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso fino alle ore 8 di domani [...]

Toscana
Cronaca
22 Settembre 2025
Maltempo in Toscana

Piogge intense in Toscana, fino a 42 mm di pioggia in un'ora. Prorogata allerta

Piogge intense hanno colpito la Toscana con picchi di 42 millimetri in un’ora a Gamberame, nel comune di Vaiano, e 38 millimetri a Vaglia  e Agliana. Lo ha reso noto [...]

Toscana
Cronaca
15 Settembre 2025

Addio al giornalista Franco Ligas, il cordoglio dalla Toscana: "Qui aveva trovato una seconda casa"

È scomparso all'età di 79 anni il giornalista sportivo Franco Ligas, sardo di origine ma legato alla Toscana. È qui che infatti si è svolta la sua carriera professionale, prima [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina