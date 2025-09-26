Cervo intrappolato sulla A1, salvato dalla Polstrada

Un cervo è rimasto intrappolato tra i guard-rail dell’Autostrada A1 Panoramica, nel Bolognese. L’animale, bloccato dal traffico nei due sensi di marcia, è stato raggiunto dalla Polizia Stradale di Pian del Voglio.

Per consentire le operazioni di soccorso, le pattuglie hanno rallentato la circolazione e disposto la chiusura temporanea delle carreggiate. I veterinari dell’Azienda Usl Toscana Centro hanno sedato il cervo e lo hanno recuperato in sicurezza.

Dopo gli accertamenti clinici, è stato rimesso in libertà nei boschi.

