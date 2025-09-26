Colpiscono uomo al volto al distributore per rubare carta, poi rapinano anche figlio

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono stati arrestati dalla polizia di Firenze un cittadino italiano di 33 anni e una cittadina dominicana di 26 anni, accusati di aver messo a segno una rapina e successivamente rivenduto parte della refurtiva.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 settembre in viale Guidoni, presso un distributore di carburante. Secondo quanto ricostruito, il 33enne avrebbe aggredito un uomo di 71 anni colpendolo al volto per sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina. Successivamente avrebbe preso di mira il figlio della vittima, 45 anni, danneggiandogli il telefono, colpendolo e afferrandolo per il collo, fino a strappargli una catenina con tre pendenti.

In quei momenti sul posto sarebbe intervenuta anche la 26enne, che avrebbe rivolto minacce ai due aggrediti. La coppia si sarebbe poi allontanata a bordo di un’auto.

Il veicolo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti nei pressi di un compro oro in viale Morgagni, dove – secondo gli accertamenti – i due avevano appena ceduto uno dei pendenti per 175 euro.

Arrestati e condotti nel carcere di Sollicciano, i due sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 15 e 5 giorni; la refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario. Durante i controlli sono stati sequestrati anche alcuni arnesi da scasso.

Si ricorda che le persone arrestate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dal d.lgs. 188/2021.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
26 Settembre 2025

Presidio Usb negli aeroporti toscani per Gaza e contro la guerra, cancellati circa 20 voli

Presidio Usb questa mattina davanti all’aeroporto di Peretola in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato nel settore aereo. La protesta è stata organizzata contro il genocidio [...]

Toscana
Cronaca
26 Settembre 2025

Cervo intrappolato sulla A1, salvato dalla Polstrada

Un cervo è rimasto intrappolato tra i guard-rail dell’Autostrada A1 Panoramica, nel Bolognese. L’animale, bloccato dal traffico nei due sensi di marcia, è stato raggiunto dalla Polizia Stradale di Pian [...]

Empoli
Cronaca
24 Settembre 2025

Muore a 71 anni Daniele Faleburle, volto storico della Municipale dell'Empolese Valdelsa

Lutto nell'Empolese Valdelsa per la morte di Daniele Faleburle, membro storico della Polizia Municipale di Empoli e poi dell’Unione dei Comuni, con alle spalle oltre 42 anni di servizio. Era [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina