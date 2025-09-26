Comunità di Ambito dell'Empolese Valdelsa e Montalbano al Salone Internazionale del Turismo

La Comunità di Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano sarà presente alla 16ª edizione del WTE - World Tourism Eventi, il Salone Internazionale del Turismo che si svolge giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025 a Roma, dedicato alla promozione turistica del patrimonio mondiale UNESCO.

A rappresentare la Comunità il sindaco di Vinci, delegato al turismo dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che interverrà venerdì 26 settembre alle 17 in un tavolo di presentazione organizzato da Toscana Promozione Turistica all'interno dello stand della Regione Toscana.

Al centro della presentazione dell'Ambito, la "Toscana patrimonio dell'umanità. Viaggio tra i territori dei siti patrimonio dell'Unesco", con un focus sui percorsi legati alle ville patrimonio dell'Unesco, sul territorio dell'Unione, sulla Villa Medicea di Cerreto Guidi (iscritta nel 2013 nella Lista dei Beni Culturali e Naturali del patrimonio Mondiale Unesco) e sulla Villa Medicea dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (inserita nel Piano di Gestione di ville e giardini medicei in Toscana), sul Rinascimento con Leonardo da Vinci.

Il panel rientra nel più ampio programma degli eventi, consultabile sul sito del WTE, al link www.wtevent.it/it/programma-2025.

La presenza al panel rappresenta un’ulteriore occasione di promozione per l’Ambito e ne qualifica ulteriormente la sua presentazione all'interno del Salone Internazionale del Turismo 2025.