Consiglio provincia di Siena, approvata mozione per la Palestina

Il Consiglio Provinciale di Siena, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato una mozione proposta dai consiglieri del gruppo di maggioranza ‘Insieme per Agnese Carletti’ a favore del sostegno della popolazione palestinese, della condanna delle violazioni del diritto internazionale, impegnando la Presidente della Provincia, Agnese Carletti, a farsi promotrice di azioni concrete presso il Governo italiano affinché favorisca la pace e la giustizia nella questione israelo-palestinese.

La mozione prende atto della drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e nei territori occupati palestinesi, caratterizzata da migliaia di vittime civili, distruzioni sistematiche di infrastrutture essenziali e gravi violazioni dei diritti umani.

Con questa mozione, il Consiglio Provinciale di Siena invita il Governo italiano a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina, in linea con il principio di autodeterminazione dei popoli e con l’obiettivo di favorire una soluzione politica basata sulla coesistenza di due Stati, Israele e Palestina. Si impegna altresì a sostenere iniziative diplomatiche per garantire l’accesso sicuro agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a condannare fermamente gli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile palestinese. Tra le azioni richieste, la Presidente della Provincia è chiamata a promuovere iniziative simboliche, come anche l’esposizione della bandiera palestinese, e a sensibilizzare altre istituzioni territoriali tramite l’Unione delle Province d’Italia (UPI) per una mobilitazione a sostegno del popolo palestinese. Inoltre, la mozione chiede che l’Italia si adoperi attivamente per garantire la distribuzione degli aiuti umanitari sotto il coordinamento delle Nazioni Unite e che il documento venga trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle Camere.

La Provincia di Siena con questo atto intende riafferma il proprio impegno per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani, valori che da sempre caratterizzano la comunità senese.

Il Consiglio Provinciale di Siena invita tutte le istituzioni e i cittadini a unirsi nel promuovere una soluzione giusta e duratura per il conflitto israelo-palestinese, nel rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Proprio in apertura di Consiglio provinciale è stata data comunicazione alla Presidente della costituzione del gruppo di maggioranza ‘Insieme per Agnese Carletti per la Provincia di Siena’, composto dalle consigliere e dai consiglieri Luciana Bartaletti, Laura Di Banella, Andrea Frosini con funzioni di capogruppo, Andrea Marrucci, Fabrizio Nepi, Alessandro Masi, Giuseppe Stiaccini.

