D'Aco lascia il ruolo di segretario, Più Certaldo: "Nessun saluto dal sindaco"

Apprendiamo che quello di oggi sarà l’ultimo giorno di lavoro presso il nostro Comune del Segretario Generale Dott. Danilo D’Aco, che presto prenderà servizio presso un’altra pubblica amministrazione. D’Aco è stato un solido punto di riferimento per tanti cittadini e per tanti Consiglieri Comunali che, come noi, alle prime esperienze, hanno potuto far affidamento sulla sua esperienza, preparazione, pazienza ed immensa disponibilità; doti più che mai rare di questi tempi.

Vogliamo quindi ringraziare pubblicamente il Segretario per il lavoro svolto e prendiamo atto che, né il Sindaco né tantomeno il nuovo (ed ennesimo) addetto stampa del Comune di Certaldo, abbiano voluto dedicare un saluto ufficiale ed un ringraziamento a D’Aco.

“Non siamo nuovi alla mancanza di sensibilità e senso istituzionale parte della Giunta Campatelli, ma riescono puntualmente a lasciarci basiti”.

Lista Civica Più Certaldo