Distretto Biologico del Montalbano: assemblea per l’adesione del Comune di Lamporecchio

Il Distretto Biologico del Montalbano nasce dall’esperienza maturata dall’Associazione del Biodistretto del Montalbano, che sin dal 2016 opera sul territorio per valorizzare l’attività agricola locale, tutelare l’ambiente e l’economia dei medio-piccoli produttori. Situato in un’area storica e paesaggisticamente unica, il distretto riunisce aziende agricole, operatori del settore, enti locali e cittadini con una visione condivisa: creare un sistema alimentare e produttivo incentrato sul rispetto della biodiversità e il benessere della comunità, coniugando salute e qualità dei prodotti liberi da sostanze chimiche.

Il territorio del Distretto, corrisponde al confine amministrativo dei Comuni di Capraia e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Poggio a Caiano e Vinci, con una superficie agricola utilizzabile di 4.782 ettari complessivi, di cui il 34% ca. condotti con il metodo dell'agricoltura biologica (con 174 aziende afferenti a tale conduzione). I soggetti che hanno aderito ad oggi sono 65.

Il ruolo del Distretto Biologico è molteplice: diffondere consapevolezza rispetto alle scelte alimentari e all’utilizzo delle risorse naturali;

sviluppare progetti che riguardano l’agricoltura naturale e le tradizioni e varietà locali; tutelare e promuovere il territorio anche attraverso iniziative formative e culturali.

Questo impegno richiede partecipazione e sostegno da parte di tutta la Comunità ed incentra la sua forza nei legami collaborativi che si vengono a creare tra tutti i partecipanti dal basso.

Il Distretto Biologico del Montalbano rappresenta, quindi, un’opportunità concreta per costruire un futuro più sane e più giusto, in cui la qualità del cibo si allea con la salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione delle tradizioni locali ed il supporto diretto ai nostri agricoltori-custodi della terra.

In data 2 ottobre presso l’Osteria Cantagallo di Capraia e Limite, alle ore 18,30 si terrà l'Assemblea ordinaria del Distretto con all'ordine del giorno l'approvazione della richiesta di adesione dell'amministrazione comunale di Lamporecchio - ricordiamo che sono già aderenti le amministrazioni comunali di Carmignano e Poggio a Caiano.

Seguirà una cena conviviale aperta a tutti i soci e ai simpatizzanti, un’occasione informale e piacevole per discutere e condividere il futuro del Distretto.

Per informazioni:distrettobiologicodelmontalbano@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate