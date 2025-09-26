'Dopo di noi', in un report risultati ed esperienze della rete toscana

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Il report di Regione, Anci e Osservatorio sociale regionale analizza e documenta i programmi, le attività e i servizi realizzati

Risultati, esperienze, prospettive del “Dopo i noi” in Toscana: è questo il contenuto di un report realizzato da Regione, Anci e Osservatorio sociale regionale, nel quale viene fotografato analiticamente, raccontato e documentato l’insieme dei programmi, delle attività, dei servizi realizzati sin qui.

Il progetto “Dopo di noi” è dedicato a persone in condizione di disabilità che si ritrovano a non poter più contare sul sostegno familiare.

Attualmente in Toscana la rete del “Dopo di noi” tocca 137 luoghi di cui 44 tra laboratori e centri diurni e 93 abitazioni, e coinvolge 1.329 persone per ognuna delle quali è stato definito un progetto di vita personalizzato. Su queste attività e sugli spazi in cui vengono realizzate dal 2018 a oggi la Regione ha investito complessivamente oltre 45 milioni di euro.

Il lavoro presentato oggi vede il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso: dai servizi agli enti del terzo settore fino a familiari e beneficiari. Ampio spazio è dedicato ai percorsi per l’accrescimento delle autonomie delle persone con disabilità con in primo piano le esperienze abitative, che esprimono un fondamentale passaggio di vita verso la più ampia autodeterminazione.

Questo lavoro, ha evidenziato l’assessora regionale alle politiche sociali, offre uno spaccato approfondito ed esaustivo del “Dopo di noi” mettendo in luce le notevoli sinergie che si sviluppano tra istituzioni, terzo settore, privato sociale. Il “Dopo di Noi”, ha aggiunto, rappresenta infatti una vera e propria sfida culturale e sociale che Regione Toscana ha scelto di affrontare attraverso un approccio volto a coinvolgere la società intera - dal livello Istituzionale a quello della cittadinanza - al fine di garantire una vita piena e autodeterminata a ogni persona. Tutti i progetti, conclude, seguono due parole chiave: sono personalizzati (vengono cioè definiti sulla base dei bisogni specifici e delle caratteristiche delle singole persone) e condivisi (la persona con disabilità, insieme alla famiglia, partecipa in modo attivo alla definizione del proprio progetto di vita).

"Come amministratori locali - ha evidenziato il vice presidente di Anci Toscana intervenuto alla presentazione - siamo il primo punto di contatto per i cittadini, l'istituzione più prossima alle famiglie che vivono quotidianamente le sfide, le paure ma anche le speranze legate al futuro dei propri cari con disabilità grave. Questo rapporto di ricerca è per noi una risorsa preziosa. L’auspicio è che il programma "Dopo di Noi" continui a consolidarsi come strumento cardine delle politiche per la disabilità, rafforzando la sinergia tra istituzioni, servizi e comunità locali, e contribuendo in modo sempre più strutturato alla promozione di percorsi di vita autodeterminati, inclusivi e sostenibili su tutto il territorio toscano".

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
Attualità
26 Settembre 2025

Poste Italiane taglia il traguardo dei 100mila passaporti in un anno: in provincia di Firenze quasi 100 emissioni

Poste Italiane taglia il traguardo dei 100mila passaporti erogati dopo poco più di un anno dall’avvio del servizio. Il numero record è stato raggiunto con il documento rilasciato dall’ufficio postale [...]

Toscana
Economia e Lavoro
24 Settembre 2025

Balneari, Simone Guerrini confermato presidente regionale FIBA per la Toscana

Simone Guerrini è stato confermato presidente regionale FIBA per la Toscana, la federazione dei balneari di Confesercenti. L'elezione è avvenuta oggi pomeriggio, durante l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche.  [...]

Toscana
Attualità
24 Settembre 2025

Nasce il 'Comitato dei Dannati della Fi-Pi-Li'

Nasce il 'Comitato dei Dannati della Fi-Pi-Li'. Dopo il noto gruppo sui social, alcune persone hanno deciso di far partire un comunicato. Si tratta di Enrica Panichi, Mirko Mugnai, Francesca [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina