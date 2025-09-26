Doposcuola: attivati i centri comunali a San Miniato e pubblicato l’avviso

Anche per il 2025 il Comune di San Miniato conferma il proprio impegno nell’educazione non formale, con l’attivazione dei centri “Vocinsieme” e “Vocintransito”, pensati per ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani. Questi spazi offrono attività educative, informative, ricreative e di socializzazione, con l’obiettivo di affiancare e arricchire il percorso scolastico con esperienze formative diverse, più libere e partecipative. L’obiettivo è quello di aiutare ogni giovane a crescere, esprimere sé stesso e imparare anche al di fuori dei banchi di scuola.

Per sostenere ancora di più le famiglie e aiutarle a conciliare lavoro e vita quotidiana, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle realtà del territorio che organizzano attività di doposcuola per bambine/i e ragazze/i. L’idea è quella di creare un elenco utile da mettere a disposizione delle famiglie, per far conoscere le proposte extrascolastiche presenti nel Comune e facilitare la scelta tra le opportunità disponibili.

L’avviso è consultabile sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, “Criteri e modalità”) e le domande possono essere presentate fino al 6 ottobre 2025.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa